國民黨立委陳以信昨日(美東時間2日)拜會美國華府國會山莊，並分別與聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）、梅斯（Nancy Mace）、摩爾頓（Seth Moulton）等人會面，陳說，國民黨主席近期有訪美規畫，3位眾議員也都樂觀其成，並期待與國民黨交流。

夏波眾議員為外交委員會亞太小組共和黨首席議員，也是「國會台灣連線」共同主席，長期對台友好並曾7度訪台。

身兼立院外交及國防委員會召委的陳以信表示，在會談中，夏波表達對台灣由衷支持，認為美國希望兩岸間有溝通與對話。但夏波也批評美國當前貿易立場模糊，期待看到台美盡快簽署自由貿易協定。

共和黨籍的梅斯，曾在去年11月旋風訪台，由於她屬退伍軍人事務委員會，對台灣派遣退輔會人員駐美也表示歡迎，認為兩國二戰合作的共同歷史記憶很重要。陳以信指出，梅斯支持台灣的安全需求，但強調沒人希望看到衝突，兩岸能有對話與風險管理機制很重要。

民主黨籍的摩爾頓，屬於軍事委員會，曾任陸戰隊上尉並參與伊拉克戰爭。陳以信說，摩爾頓支持台灣加強建構嚇阻中共犯台能力，但美方也期待外交解決方式，並舉例，美中雖有競爭但仍有溝通，就連南北韓也保持溝通，兩岸應該也可以。

陳以信表示，除了與三位眾議員談論當前台海情勢與兩岸關係現狀，也說明國民黨駐美代表處即將設立，朱立倫近期也有訪美規畫，他們都表示樂見其成，並期待與國民黨進行交流。