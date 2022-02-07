高喊2022要讓年輕世代出頭 朱立倫：不滿意的責任我來扛

國民黨今上午舉行新春團拜，黨主席朱立倫表示，今年是選舉年、戰鬥年，唯有團結在一起才能勝選，沒有任何同志可以置外於這個團體，不能再有任何個人的考量，唯有團結才能面對鴨霸和民主獨裁的民進黨，而國民黨會讓更多年輕世代參選，不滿意的他會扛起責任。

朱立倫偕同黨務主管出席新春團拜，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、吳敦義以及多位中常委等也與會相互祝賀，朱立倫表示，今年面對非常多的挑戰，尤其年底九合一的選舉，國民黨唯有團結的一條路，大家同舟共濟、團結一致，才能夠迎接勝利。

國民黨7日舉行新春團拜，黨主席朱立倫（見圖）受訪時表示，新春的期待是國民黨團結勝選，今年是團結戰鬥年，國民黨上下一心、團結一致，沒有任何同志可以自外於這個團體，我們大家必須團結在一起，除了國民黨，也呼籲所有在野的力量，大家可以團結在一起，共同面對強勢鴨霸的民進黨，只有團結我們才能夠一起勝選。（劉宗龍攝）

他強調，沒有任何一位同志可以自外於大家，沒有個人的考量，必須團結一致，面對鴨霸、民主獨裁的民進黨，國民黨不但自身要團結，所有非民進黨體系的、反對的力量，社會的力量等也都要團結在一起，才能夠共同迎接勝利、贏得勝選。

朱立倫指出，國民黨必須要有更多年輕的世代受到社會的肯定，沒有一棒接一棒、沒有年輕世代就沒有未來，國民黨不能沒有年輕世代，所以這次的九合一選舉，一定要讓年輕世代能夠出頭，讓更多的年輕世代獲得肯定，「不滿意的，責任我來扛」，他一定要讓年輕世代能夠獲得更多的肯定與提名，這是國民黨最基本要再起的政策。

朱立倫直言，他們會讓各個年輕人在各個選區都有機會來參選，另外也不一定要特定哪一些選區，所以也會徵詢一些年輕朋友有不同的志願，然後在需要挑戰的選區當中，將有一些年輕候選人能夠參與挑戰。

針對國民黨提名時程，朱立倫表示，這個星期提名特別辦法，包括縣市長、直轄市長、地方議會都會在本周中常會來討論，希望能夠盡速通過，這個月也會加快速度來進行相關的籌備和協調工作。

對於北市是否會朝向藍白合作，朱立倫說，希望針對最辛苦的地方、最需要挑戰的地方，將儘快的來協調出最理想的名單，這樣才能夠做好萬全的一個準備，其他各縣市也會做相關的協調工作。