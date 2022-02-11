國民黨備戰年底縣市長選舉，提出「藍白合」構想的前國民黨副主席郝龍斌強調，希望把在野黨力量發揮最大、監督民進黨，而國民黨立委蔣萬安是現在國民黨最強人選，也是藍白政黨最強人選。對此，資深媒體人黃光芹表示，再這樣搞下去不利蔣萬安。

郝龍斌昨（10日）接受電台專訪表示，台北市長柯文哲2014年當選，就是白綠合，這是政治常態；郝龍斌強調，政治上有給有拿，如何讓民眾黨拿到一些東西，並放棄一些東西，國民黨要想清楚；但以一對一選舉來看，以民眾黨目前的實力，要成事不足，但敗事是有可能的，這對在野力量擴大是有幫助還是損害，這也是民眾黨要思考的，「目前看不出來民眾黨在一對一選舉有贏的選區。」

對於郝龍斌的看法，黃光芹昨也在臉書發文表示，國民黨已經獨孤、獨市，蔣萬安的仗也已經夠難打了，還要一次梭哈嗎？黃光芹直言，「民眾黨是你家開的嗎？是國民黨的尾巴黨嗎？」

再者，黃光芹指出，蔣萬安目前民調領先，雖不強、但亦不弱，被如此三搞兩搞，形塑成弱不禁風的弱雞，有這樣霸凌的嗎？第四，這樣搞下去，就算原本支持蔣萬安的，不會乾脆投台北市副市長黃珊珊算了。