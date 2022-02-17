台北市副市長黃珊珊昨接受專訪時被問到年底市長選戰會不會擔心被棄保？黃珊珊則回應，沒信心才會被棄保，「提一個豬頭都要當選，市民會這麼傻嗎？」對此，備戰參選台北市長的國民黨立委蔣萬安則回應，每個人都有參選的權利，任何人想要參選，都不應該受到這樣的侮辱及人身攻擊。

近期民調皆顯示黃珊珊在藍綠白三強鼎立的狀態下，都位居第三名，黃被問到會不會擔心被棄保時，黃珊珊說，沒信心才會被棄保，提一個豬頭都要當選，市民會這麼傻嗎？但她也補充，說她沒影射任何人。

不過目前最可能代表國民黨參選的蔣萬安，今被問及此事看法時則表示，每個人都有參選的權利，這是受到憲法保障。任何人想要參選，都不應該受到這樣的侮辱及人身攻擊，這不符合民主的精神。

至於外界會拿擔任過台北市長的前總統馬英九跟蔣萬安比較，黃珊珊近期對馬英九炮轟，是否變相在針對蔣萬安？蔣萬安則強調，「我就是我，不是任何人。我有我的堅持，我的堅持就是民生議題遠比選舉重要，人民的利益遠遠大於政黨利益。」