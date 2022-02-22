甫接任國民黨發言人的TVBS前主播柳采葳，稍早在臉書宣布要爭取國民黨提名，參選台北市中山、大同區議員選舉，臉書強打「主播問政、葳您發聲」。她表示，自己當記者時努力看見和凸顯問題，現在要開始「解決問題」，希望能用過去10年在媒體界的專業訓練及經驗發揮監督力，用力把關市政，督促建設，發展地方。

「站在第一線，觀微知著。」柳采葳指出，從事新聞工作10年，歷練國會、雙北市政及國民黨採訪路線，擔任主播、主持人。期間看到基層需求，但有時迫於現實無奈，問題往往無法被有效地解決或改善，希望能透過自身投入公職，進一步地為民眾服務、解決問題。

柳采葳回憶，以前採訪市政新聞，最常接觸到的受訪者就是基層里長、民眾，他們的需求不外乎是補助爭議、行車人行安全、地方發展等等，這些看似微小的議題，其實都是創造美好生活、宜居城市的關鍵因素；記者能做的是讓社會大眾看見爭議、政策的不足，利用媒體監督力量，告訴政府哪邊應該修正、哪裡有未被關照到的小角落、還有亟待需要照顧的弱勢族群？

柳采葳表示，正因如此，每每只聽到「柳記者什麼問題被改善了」，就會很感動，只是民眾的問題能真正被看見、被解決的，終究還是少數。

柳采葳說，當議題被報導之後，少數問題能幸運地迎刃而解，但多數問題仍被擱置，最常見的就是公共空間安全問題，當發生火警、新聞報導、官員視察之後，安全個一兩天，之後卻又不安全了。她因為關心任何場域公安問題，經常採訪地方市場相關議題，卻經常遇到，連續2年地方民眾又來找她，投訴的又是同樣問題，「因此，我決定，我要解決問題！」

提及對選區的展望，柳采葳說，中山區是個文化藝術豐厚的地區，包括花博公園、中山捷運商圈，有新創產業的無限潛力，如何加大力度扶植新創產業發展是未來趨勢；而大同區的大稻埕、迪化街如何結合在地文化，結合傳統產業，創造就業空間，也是當地民眾關心的議題。另外，檢討道路違規，打造人行安全間，把關公安問題，都是絕對需要重視的議題。

台北市議員中山、大同區現任議員席次共8席，包括2席婦女保障名額，國民黨在此預計提名4席，除現任市議員陳炳甫、葉林傳、王浩外，還有1席空間，黨內除柳采葳表態爭取外，前國民黨員林婕麗也透過同舟計畫回黨爭取提名，地方黨部預計4月完成最後提名作業。