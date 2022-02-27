由於右膝側韌帶拉傷缺席已經6周時間的籃網當家球星杜蘭特，距離傷癒復出時間越來越近！籃網總教練納許27日表示，「杜蘭特一天比一天接近復出，我預估他下周肯定回歸，如無任何問題，這一切很快發生。」杜蘭特也在今天進行第2次高強度訓練。

「杜蘭特在整個生涯，都是一個偉大的治癒者，」納許表示，「當他回歸之際，他在攻守兩端都可以帶給我們很大幫助，他是史上最偉大的得分手之一，也在防守端帶來很大影響力，所以無論他何時回歸，都會給我們帶來很大的影響。」

事實上，自從杜蘭特上個月15日受傷後，籃網在他缺席的19場例行賽，僅拿5勝14敗，可見杜蘭特在籃網的重要性，目前他還至少需要通過第3次高強度訓練才可回歸，所以籃網與納許還不願意給出一個明確的復出時間表，但真的快了。

至於從七六人交易來的班西蒙斯，目前看來想要上場還要更多時間，因為《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，班西蒙斯目前出現背部痠痛的問題，所以還要更多時間養傷，且針對背部進行強化訓練，他已經快要8個月沒有上過場了。