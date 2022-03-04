儘管本季提前因為左手腕韌帶撕裂宣告報銷，巫師當家球星畢爾卻已想好了未來！畢爾4日表示，今年夏天可以選擇跳脫合約成為自由球員的他，願意接受巫師提出的續約條件，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，這份續約將是5年2.46億美元合約。
現年28歲的畢爾，本季只幫巫師打了40場例行賽，交出場均23.2分、6.6助攻與4.7籃板，表現算是相當穩定，可惜卻因手傷提前報銷，他說：「這是一個起起伏伏，且不完整的賽季，我很沮喪，我只打了40場，只希望趕緊回來球場打球。」
畢竟畢爾相當興奮巫師從獨行俠換來「波神」波爾金吉斯，「這太瘋狂了，球隊帶來波爾金吉斯，還找來艾許史密斯，對此我非常興奮，請大家想像一下，把波爾金吉斯與加福德站在一起，我們可以擁有之前從未有過的禁區高度或身材。」
這也為何畢爾這麼快就決定今年夏天將跟巫師續約，畢竟他相當看好這支球隊的未來，也很想繼續擔任巫師的頭號球星，接下來只要趕緊讓自己的手傷恢復，然後下個球季重新出發領軍闖進季後賽，畢竟距離下季也只剩下半年左右時間而已了。
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