即將前往費城跟七六人交手的籃網明星前鋒杜蘭特，10日受訪時針對恩比德放話自己打球相當全面，不僅能像歐尼爾，也可跟布萊恩、喬丹一樣打球，杜蘭特不但沒有反對或嘲諷恩比德的說法，甚至公開放話，「我的感覺是恩比德說出了真理！」

「恩比德曾經說過，他的打法能像布萊恩，也可以像『大夢』歐拉朱萬或歐尼爾一樣打，我的感覺是他說出了真理，」完全不掩飾自己欣賞恩比德的杜蘭特表示，「我認為他可以在場上任何位置打球，也可以在場上任何位置打出高效表現。」

就算馬上就要在場上跟恩比德交手，杜蘭特仍表示，「你可以看到恩比德最近的成長，加上他現在擁有一支很棒球隊，作為一名球迷，你會欣賞他的比賽，作為一個對手，他會迫使你把比賽提升到另外一個等級，我只能說他真的無法阻擋。」

杜蘭特將於11日領軍籃網前往費城遭遇七六人，這除了是「大鬍子」哈登首次面對前東家籃網，班西蒙斯也有可能隨隊重返費城，不過目前班西蒙斯仍不太可能上場，因為他的背傷與體能狀態仍不允許他本季首次登場，看來還要等一段時間了。