林書豪本季重返CBA北京首鋼，但表現卻相當低迷，更有兩場比賽得分掛蛋，讓大陸媒體直言他未來恐難續留聯盟。而最近林書豪受訪談到題外話，在個人社群公佈心目中NBA歷史最佳5人，其中竟出現姚明，此選擇讓大陸媒體都覺得有點牽強，直言姚明地位應該沒那麼高。

林書豪談到心中歷史最佳5人，將第一名給了「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)並解釋說：「喬丹一直是歷史最佳，所以我把他放在首位！」接著第二名選了湖人球星詹姆斯(LeBron James)：「他極度自律，身體素質極強，從沒看過一個人有這麼厚的肌肉！」

然後第三名給了大陸名將姚明：「他對我的幫助很大，而且黃皮膚的人在NBA打這麼好是非常難得的，所以將他排在此位置。」第四名是勇士當家射手柯瑞(Stephen Curry)，林書豪說：「因為他的外線太準了，而且改變了籃球的打法，讓全世界掀起小球熱潮。」

最後提到歐尼爾(Shaquille O'Neal)：「沒人能單獨守他，他統治力超強。」而名單中最讓人意外的就是姚明。連大陸媒體《新浪網》都直言說：「他這是真心話還是場面話？雖然姚明是我們大陸籃球史上最優秀球員，但說實話大家心裡清楚，想要排進NBA歷史前5，那肯定是有些牽強的。」