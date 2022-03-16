CBA職籃繼續熱血開戰，最近我國好手陳盈駿表現出色，在2天前轟下43分後在昨天對福建比賽仍維持手感，最後拿下準大三元成績，率領廣州以125：107獲勝，球隊也因此提前晉級季後賽，對於陳盈駿和廣州來說真是雙喜臨門，而台灣球迷也能於季後賽再看陳盈駿大顯身手。

「寶島第一控」陳盈駿上一場對廣東的比賽大爆發，轟下43分6籃板3助攻1抄截，並狂砍9記外線，雙雙創下生涯新高，而昨天面對福建他仍熱得發燙，先發上場36分鐘砍下28分7籃板13助攻4抄截的全能表現，投籃命中率83%、外線50%、罰球82%，依舊無人能擋。

他的得分也是全隊第二高，僅次於洋將利夫(T.J. Leaf)，這位曾效力過NBA的球員今年才加入球隊，轟下33分20籃板5助攻，和陳盈駿的連線讓對手喘不過氣。陳盈駿首節比賽就頻頻運用擋拆戰術送球給隊友得分，慢慢累積助攻數，第三節則運用速度優勢在長人陣中切入禁區得分。

末節開始用外線轟炸對手，一次抄截快攻2+1更讓全場沸騰，終場就率隊以18分差距狂勝對手，也提前晉級季後賽，本季陳盈駿的表現相當穩定，至今出賽35場平均上陣37.9分鐘，場均能貢獻19.4分4.5籃板9.4助攻1.3抄截，失誤僅2.6次，投籃命中率57%、外線41%、罰球81%，期待他有更精采的演出！