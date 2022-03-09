華裔球員林書豪本季重返大陸CBA，原以為能再度找回過往身手，但表現卻不如預期，加上CBA規定，外援每節只能上場1人，所以他能出賽發揮的機會恐怕因此變少，在與其他外緣的競爭下目前屈於劣勢，地位漸漸被「邊緣化」，大陸媒體直言他下個賽季恐怕難以續留CBA了。

北京首鋼在昨天對上山東西王的比賽中讓林書豪先發，但僅僅出賽5分鐘而已，只留下0分1籃板1助攻，反觀同樣是控球的外援喬納森吉布森(Jonathan Gibson)受到重用，砍下32分，這讓林書豪地位受到動搖，確實在每節只能上1名外援情況下，共有4名外援(單場能登陸3人)的北京首鋼人數確實很夠用。

而另一位外援漢米爾頓(Justin Hamilton)則上場14分鐘，拿下5分6籃板，顯出林書豪在球隊地位逐漸渺小，大陸媒體表示他在這場比賽遭棄用，全場沒得任何分數，直言：「這樣下去，他下賽季恐怕很難在CBA待下去了」。另外這已不是林書豪首次未得分，1月9日他就曾創下「0來瘋」悲慘成績，當時上場15分鐘，留下4籃板5助攻5失誤。

自CBA第3階段開打以來，林書豪4場比賽平均只能拿下7.5分3.3籃板2.7助攻，而他雖擔任先發控衛卻未獲重用，已連4場出賽時間不到20分鐘，昨天更只有5分鐘，知名陸媒《搜狐》還指出，林書豪目前已淪為「假先發」，徹底被球團邊緣化。而對球迷來說，恐怕沒想到昔日在NBA創造神蹟的他竟落入如此困境。