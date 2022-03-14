儘管「小皇帝」詹姆斯14日拿下31分、7籃板及6助攻，生涯累積助攻次數突破一萬大關，可是湖人從首節就遭地主太陽狠狠修理，最後更以111比140慘敗，湖人苦吞本季第38敗(29敗)，繼續排在西區第9，太陽則以54勝14敗續居西區與聯盟龍頭。

太陽首節表現堪稱完美，單節轟進48分，傳出14助攻且0失誤，轉眼取得26分大幅領先，簡直提前宣告想要痛宰湖人，詹姆斯次節開始沒多久，就傳給安森尼投進三分球，完成生涯第1萬次助攻，接著也跟安森尼攜手努力縮小落後差距。

湖人雖一度縮小差距到17分，隨後卻被太陽重新拉開到領先28分，就算湖人上半場就喊出5次暫停，還是沒有辦法止血，上半場打完，太陽仍以79比56領先，戴文布克半場就轟20分，艾頓也拿18分、11籃板，湖人以詹姆斯15分最高。

來到第3節，湖人攻勢幾乎都圍繞在詹姆斯身上，讓他單節轟下16分，可是湖人不但沒有追上，還一度落後到30分以上，打完前3節，太陽119比90大幅領先，也讓末節提前進入垃圾時間，雖然末節雙方一度爆發衝突，卻沒影響結局。

戴文布克攻下太陽全隊最高30分，外加10助攻、4抄截，艾頓23分、16籃板，布瑞吉斯18分，阿隆哈勒戴12分，克勞德11分；湖人除了詹姆斯，得分最高的是替補上場的安森尼18分，韋斯布魯克與蒙克各拿13分，里夫斯10分。