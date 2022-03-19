儘管明星主控保羅仍因手傷缺陣，太陽卻還是可以繼續保持西區龍頭的強勢球風，靠的就是平均且全面的團隊球風！太陽19日靠著先發五人得分全都上雙的平均火力，終場129比102痛宰來犯的公牛，太陽除了拿下4連勝，也送公牛吞下3連敗。

原本期待的聯盟兩大射手對決，卻因拉文上半場手感冰冷變調，他在上半場投5中1、2罰中1，只拿3分，反觀戴文布克投13中6、7罰全進、獨拿20分，也讓地主太陽打完上半場，暫時取得61比48領先，公牛以武切維奇10分最高。

來到下半場，拉文的手感依舊冰冷，只能依賴罰球得分，反觀太陽開始展現全面火力，不僅戴文布克，包含佩恩、艾頓、克雷格等人都接連取分，打到比賽還剩6分25秒，太陽領先已經來到26分之多，公牛雖喊暫停，卻知道場上大勢已去。

太陽以戴文布克28分最高，艾頓也有20分、12籃板，佩恩15分、7助攻，克雷格全場投5中5，貢獻14分，沙梅特14分，麥基12分，布瑞吉斯11分；公牛則是迪羅薩19分最高，拉文雖有12分、9助攻，他卻交出離譜的投7中1。