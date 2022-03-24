先前突然宣告將因私人因素缺席本季剩餘比賽的國王中鋒霍姆斯，真正缺席本季的原因在24日遭到曝光，因為他涉嫌在2月份對自己6歲的兒子施暴，正在為了自己家暴官司出庭處理當中，可是國王高層試圖掩蓋這個真相，更不讓霍姆斯受訪。

為了不讓外界得知霍姆斯因為家暴無法出賽，國王總管麥克奈爾先前甚至公開放話，「霍姆斯是我們陣中的核心球員之一，他對我們的成功相當重要，我們完全支持他，期待他在下季重返賽場。」擺明就在裝傻，不願承認霍姆斯家暴的事實。

根據法庭文件顯示，目前正跟前妻艾莉西絲打撫養權官司的霍姆斯，竟在上個月6日探視期間，因為發洩自己的挫折感，把自己兒子打到頭破血流，目前沙加緬度已經提交限制令，要求霍姆斯不得接近自己兒子，直到最近才出現在法官面前。

也難怪霍姆斯本季心情如此鬱悶，因為國王本季交易截止日前夕，把沙波尼斯從溜馬交易過來，也讓霍姆斯頓失先發中鋒工作，甚至淪為板凳球員，甚至自從發生家暴事件過後，他的得分就從未上雙，如今面對家暴官司，他當然更無心打球了。