P. League+新北國王27日迎戰桃園領航猿，雖然連兩天出賽，不過國王隊在整場比數拉鋸的艱難挑戰下，於第4節靠著戴維斯單節11分幫助，其中倒數1分36秒三分球命中奠定勝基，國王隊克服領航猿追分攻擊，最終111比104擊退領航猿，國王收下近期4連勝。

首節國王23比27小幅落後，第2節全隊投進6記三分球，其中楊敬敏個人3記三分球，半場打完雙方53比53不相上下，第3節打完國王隊3分小幅領先，第4節初在戴維斯三分球命中之後再帶起一波氣勢，不過領航猿不輕言放棄，最後兩分鐘內盧峻翔三分中的，將落後追到104比106，接下來國王戴維斯追加一記三分球，讓氣勢再度回到國王這邊，順利留住勝利。

賽後國王隊總教練萊恩指出，這是辛苦的一個周末，雖然球隊連兩天出賽，對領航猿整場比賽又打得拉鋸、辛苦，但大家團結挺過危機，順利拿到想要成果。

此役全場15分有11分集中在第4節的戴維斯，賽後還是相當冷靜，他開玩笑說：「對於第4節助隊穩住勝果的三分球，現在還沒有特別感覺，可能晚上回去看重播才會比較激動，到時候可能會大叫吵醒鄰居，讓他們知道我投進關鍵分。」

戴維斯並說，領航猿是自己的前東家，加上這是自己和國王隊連續兩天出賽的第2戰，生理、心理上都是比較辛苦，不過自己和球隊都準備好面對挑戰，很開心收下勝利，「我知道對領航猿這場會比前一場對台北富邦勇士更辛苦，因為領航猿目前戰績排名靠後，相信他們會很醒贏，我們又是2連戰第2場，體力多少有點下滑，是團隊合作保住勝利。」

此役國王隊楊敬敏26分全隊最高，李愷諺19分、10籃板、8助攻，湯瑪士14分、16籃板；領航猿兩位外援羅賓森26分、喬丹22分，盧峻翔投進4記三分球、進帳15分。