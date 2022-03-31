戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。現今國際間，烏克蘭正飽受戰火蹂躪，新冠疫情仍影響全球作息。但身處台灣的我們很幸運，還能欣賞精彩的球賽，為支持的球隊吶喊加油。在和平的庇護下，高雄鋼鐵人球團認為只要還有一絲餘力，願意為有迫切需求的國際籃壇人士提供協助。

3月下旬，鋼鐵人球團收到P. LEAGUE+聯盟當局詢問，是否有意願資助流亡在海外的烏克蘭國家男籃隊的隊職員到台灣躲避戰火，基於人道主義精神，鋼鐵人當下即表示願意伸出援手。

運動無國界，高雄鋼鐵人秉持著「不服輸也不怕輸」的鋼鐵意志，正在以完全體衝刺戰績，我們也期望能與烏克蘭國家隊的職員有正向的交流，讓高雄鋼鐵人能更加強大。

烏克蘭國家男籃隊是於2月下旬赴西班牙進行世界盃資格賽時，因俄羅斯軍事行動，迫使國家隊只能流亡海外，其中3位國家隊的隊職員透過管道向P. LEAGUE+求援，鋼鐵人聽聞聯盟後即表明，願意資助他們來台安頓。

這3位烏克蘭國家隊職員都是專業人士，1位是國家隊經理、1位是烏克蘭籃協的女性賽務人員、1位是國家隊隊醫兼防護員及其家人共4人，鋼鐵人提供來台機票、在台住宿與零用金，這是高雄鋼鐵人對於烏克蘭友人能盡的棉薄之力，也展現台灣人的友善與熱情，更可透過國際交流的意見交換，給予球團營運與防護團隊相關專業建議。

烏克蘭友人來到台灣，鋼鐵人不但要讓他們感受台灣人的溫暖，和南部民眾的熱情，球團也期待能和烏克蘭國家隊的隊職員在專業技術領域上有正面交流，除了可以使南台灣運動產業持續正向發展，也如P. LEAGUE+聯盟執行長陳建州所言：更要讓籃球「不只是籃球！」