高雄市議員吳益政今（7）日在議會質詢時拋出，高市府應主動釋出善意，接收烏克蘭難民，達到國際友好的美意，成為台灣的人權城市，同時可以增加高雄的人口紅利。對此，高市行國處長項賓和指出，移民法、難民法權責都在中央，將代為轉達意見給相關單位。

吳益政認為，新冠肺炎疫情剛爆發時，不少歐洲國家對台灣釋出善意，提供疫苗協助防疫，如今烏克蘭有難，即使難民法草案未過，高雄市仍應主動向中央提出建議，接納烏克蘭難民短暫居留高雄，並於戰後送回。

吳益政提到，近幾年來，高雄面臨人口外流、老化，整體人口數字不斷下降，若可接納難民來高雄，不僅可成為人權城市，同時達到拓展外交與增加人口紅利的效果。

吳益政並指出，如果未來烏克蘭人民有意繼續居留，地方可配合中央研究長期的移民、就學、就業方案。他希望行國處處長項賓和轉達市長兩點訴求，第一點，高雄應主動向國際及友好國家表達善意；第二點，高雄市府應主動向中央政府建議，高雄CAN HELP。

對此，項賓和答詢指出，高雄市長陳其邁曾多次公開聲援烏克蘭，同時譴責俄羅斯的侵略行為，市府也在台灣燈會透過藝文展演，傳遞反戰及力挺烏克蘭的立場。不過，關於移民法、難民法權責都在中央，他感謝議員建議，會將相關建議轉達給有關單位。