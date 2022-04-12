高雄六龜規模4.6地震 尚無災情傳出 12:562022/04/12 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市六龜區發生芮氏規模4.6地震，目前消防局尚未接獲災情回報。（摘自中央氣象局網頁／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局資料，12日中午12時14分在高雄市六龜區發生芮氏規模4.6地震，高雄市消防局與六龜區公所、六龜警分局都表示，目前尚無災情傳出，會注意後續是否傳回災情。 此地震發生在北緯 22.91度，東經 120.64度，即在高雄市政府東北方 46.6 公里的六龜區，地震深度17.3公里，芮氏規模4.6。除六龜外，旗山3級、甲仙2級、桃源2級、楠梓2級。 六龜區一名男民眾表示，地震來時有感覺搖了一下，但之後就沒有餘震了，希望大家都能平安。 深夜大地震 嘉義縣市暫無災情傳出 互聯網人才大遷徙 #高雄 #六龜 #地震 #災情 #六龜區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南六甲區曾文街自來水爆管 水公司緊急搶修 15:412022/03/24 寶島 國中生墜樓亡 校方展開外部調查 16:362022/03/25 社會 企業捐贈新北消防局災情勘查車 提升八里地區救災能量 12:012022/04/12 寶島 聯發科高層異動 延攬台積退將蔡能賢 04:102022/03/29 財經要聞 花東震驚 玉興橋斷 玉長公路裂 04:102022/03/24 生活新聞 阿里騰訊互通近了 淘寶測試微信支付 04:102022/03/31 全球財經 玄彬、孫藝真婚禮超狂菜單曝光 賓客餐費高達210萬 20:402022/03/31 娛樂 花蓮地震！雲林明顯搖晃 民眾被驚醒 02:402022/03/23 生活 烏克蘭民眾送俄軍吃「加料食物」 逾500人中毒2士兵慘死 17:382022/04/03 國際 《科技》純網銀才開戰 純網保傳出最新couple 15:182022/03/31 財經 部分機台短暫當機 竹科、南科虛驚一場 04:102022/03/24 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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