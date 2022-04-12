根據中央氣象局資料，12日中午12時14分在高雄市六龜區發生芮氏規模4.6地震，高雄市消防局與六龜區公所、六龜警分局都表示，目前尚無災情傳出，會注意後續是否傳回災情。

此地震發生在北緯 22.91度，東經 120.64度，即在高雄市政府東北方 46.6 公里的六龜區，地震深度17.3公里，芮氏規模4.6。除六龜外，旗山3級、甲仙2級、桃源2級、楠梓2級。

六龜區一名男民眾表示，地震來時有感覺搖了一下，但之後就沒有餘震了，希望大家都能平安。