久勝旗幟有限公司本著熱心公益、急公好義的精神，更秉持著「回饋鄉里、造福鄉梓」的想法，特別捐贈災情勘查車1輛予新北市政府消防局，配置予八里分隊使用，捐贈儀式於111年4月12日上午10時八里分隊舉行，久勝旗幟有限公司董事長許智明、父親許利勝先生及母親許郭瑞珠女士捐贈災情勘查車，並由第三救災救護大隊大隊長黃弟勝代表受贈及回贈感謝狀。

久勝旗幟有限公司董事長許智明、父親許利勝先生及母親許郭瑞珠女士捐贈災情勘查車，並由第三救災救護大隊大隊長黃弟勝代表受贈及回贈感謝狀。(新北市消防局提供)

久勝旗幟有限公司於西元1990年在蘆洲地區成立，後因生產線滿載，於八里地區興建廠房，成為台灣第一家符合國家環保法令之旗幟廠，公司除了堅持品質，更是以「五心級」的優質服務(耐心、誠心、細心、虛心、真心)感動客戶，更曾多次獲獎-國家優良商品金牌獎、國家品牌玉山獎、國家品質頂級金牌獎、十大企業 金炬獎。久勝旗幟有限公司一直在公益上做了許多努力，社會那裡有需要，就會以“取之於社會用之於社會”的心態盡其所能的付出，除了不定期的進行社會公益，董事長許智明更是率領公司同仁一起參與響應公益，默默耕耘，深受業界及地方各界好評與肯定。

久勝旗幟有限公司董事長許智明、父親許利勝先生及母親許郭瑞珠女士捐贈災情勘查車，並由第三救災救護大隊大隊長黃弟勝代表受贈及回贈感謝狀。(新北市消防局提供)

消防局局長黃德清表示，八里分隊轄區特性依山傍水且工業區與住宅區林立，經查每年八里分隊出勤火警案件、緊急救援案件(含山難、水域救援、車禍救援、浮屍打撈、其他災害及為民服務案件等)約260件，除有火警案件發生外，山難與水域事故之案件亦時有所聞，每每有狀況發生，八里分隊均須至轄區查看災情，並運用各式裝備器材執行搶救任務；本次久勝旗幟有限公司捐贈災情堪查車，符合八里轄區特性需求，適應地形及節省時效，適當的救災車輛可協助消防同仁處理案件時，有效提升救災效能，保障同仁安全，順利完成任務，使市民生命財產安全獲得保障。