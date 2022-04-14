針對外界質疑NCC辦理「鏡電視」相關案件涉有瑕疵，NCC稍早表示，就人民申請案件，均將依法審理。NCC表示，針對今日立法委員質疑有NCC前高官支領顧問費用一節，將持續調查瞭解，並依法處理。

針對「鏡電視新聞台」申設案，NCC說明，NCC係依今年1月19日第999次委員會議決議許可該頻道申設。審查期間，民眾反映裴偉擔任該公司有給職顧問、鏡電視員工與鏡週刊人員共用等情，NCC均本於職權進行瞭解與調查。審議程序中經會議討論請申請人補正相關資料，屬適法之處置。

為確保事業申設後正常營運，NCC依據營運計畫及申請人承諾事項，就該公司股權結構、負責人資格、公司財務、公司人力、經營方針、內容製播、內部控管與公共問責、勞動權益等面向，分別做成附款及行政指導事項等要求，納入後續監理；如未履行，NCC亦得廢止原處分，並註銷執照。

NCC重申，後續將審理「鏡電視新聞台」董監事變更等案，如於程序中發現有不法情事，自將依法究辦。NCC感謝各界提出之建議及關心，惟仍希望各界能尊重NCC獨立行使職權之空間。