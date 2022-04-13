民眾黨立委賴香伶、蔡壁如日前揭露《鏡電視》違法共用人力資料，遭《鏡電視》反控北市勞動局疑用職務之便對公司違法勞檢，並洩漏員工清冊與投保資料，經北市政風調查後，今認定勞動局在此案的勞動檢查資料上有「高度外洩疑慮之違失」。對此結果，蔡壁如強調，自己的資料沒有一份是來自台北市勞動局，並痛批有股政治勢力用烏賊噴墨手段，企圖打擊台北市政府跟她來轉移焦點。

蔡壁如今指出，很多人問她，為什麼敢跟《鏡電視》作對？為什麼不怕裴偉？明明證據都拿這麼多出來了，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，仍舊紋風不動，她一個新興政黨的立委這麼大張旗鼓地和媒體作對、挑戰NCC，「沒有用的」。

蔡壁如稱，自己就在這裡直接問，上次她揭發《鏡電視》與《鏡週刊》人員共用、時任《鏡電視》董事長裴偉每月付150萬元給同樣是裴偉擔任董事長的「停雲公司」，這件事不但她知道、裴偉知道，陳耀祥也知道。因為這是一份來自《鏡電視》內部於今年1月20日提出「營運問題發現報告」，這份問題報告裡面，《鏡電視》不論是在人員與《鏡週刊》大幅重疊的證據、編播系統採購流程的重大疏失、資金如何左手放右手、《鏡電視》如何洗錢等資料，全部寫得清清楚楚。

蔡壁如痛批，陳耀祥倒底是媒體的監理機構、主管機關？還是《鏡電視》的保鑣兼打手？陳耀祥明明知道自己說的，都是NCC接到的檢舉事實！蔡怒轟，陳耀祥明明知道《鏡電視》和《鏡週刊》人員共用、做假帳洗錢的事實，可是卻公開在立法院否認、欺騙社會大眾。

針對台北市政風的調查結果，蔡壁如強調，自己絲毫不曾使用過任何來自台北市勞動局的資料，但NCC還是縱容《鏡電視》和背後的政治勢力，用烏賊噴墨手段，企圖利用打擊台北市政府跟她，藉此轉移焦點，這麼多的違法事證，法務部敢不敢查？自己手上資料、證據多著，「並且保證沒有任何一個字、任何一張紙是來自台北市勞動局」！