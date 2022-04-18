本土疫情持續升溫，衛福部長陳時中今天赴立院備詢，民眾黨立委蔡壁如詢問他目前重點任務是防疫、紓困、振興還是選舉？陳時中先是乾笑了兩聲，隨後表示「你們黨主席叫我不要想（選舉），我就不敢想了！」

蔡壁如指出，新冠肺炎特別條例已經延長至明年6月底，這波疫情恐怕短時間還不會結束，並詢問陳時中目前重點任務為何，是防疫、紓困、振興還是選舉？陳時中妙回「你們黨主席叫我不要想（選舉），我就不敢想了！」

陳時中隨後回答，目前重點當然是在防疫，但整體也要想到紓困和振興，不是我直接去做，而是政策裡面要顧慮到經濟平衡和生活正常。蔡壁如追問，可否承諾在這一波疫情舒緩前不會去選舉？陳時中肯定地回答「對，我現在都還沒有去想，連想都不能想」。

蔡壁如接著提問，口罩已經戴了兩年多，家用快篩試劑也已經成為重要防疫物資，在符合全民公共利益之下，是否應由政府公費提供？陳時中突然開始憶當年「過去口罩都是大陸進口的，台灣月產能只有100萬，但疫情起來之後，大陸根本不讓口罩出口……」蔡壁如打斷他，並指出既然疫苗免費、隔離免費、治療免費，提供免費快篩試劑是不是也有道理？陳時中不甘示弱地秒回「沒有」。

陳時中指出，疫苗是有限量的，一人打一支，治療和隔離也是有需要才做，但口罩和快篩試劑有囤積的風險，所以才會以「量足價美」的方式來做。蔡壁如則認為，如果免費提供，民眾就不會囤積，有需要的時候就會用。