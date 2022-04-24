國內今(24)日新增5092例本土病例，已經連續9天單日確診破千，北市聯合醫院醫師姜冠宇表示，雖然不用為了疫情而把自己關到發瘋，不過他也提醒，夜店、有陪侍等較複雜的場所最好別去；此外，去健身房、菜市場，一定要戴好口罩！

面對疫情高峰，又發生幼童死亡案例，姜冠宇在粉專表示，現在有大量的人居家隔離，民眾恐慌是必然，迎接「期末考」最好的方式就是做好該做的功課，他從職場、日常生活、篩檢三大面向提供防疫指引。

一、職場：

1. 保持衛生習慣

第一線工作者（醫療、警消、超商、銀行業務員等）勤洗手與堅持戴口罩很重要，對於要不要用N95口罩，要看職場需求，但若因密合度太高、吸不到氣、不舒適一直拿下來，反而會增加接觸，還不如簡單的口罩戴好戴滿一整天。

2. 疫情高峰期職場互動管理

台灣現階段是「減災」而非「真共存」，面對社區感染不斷入侵，職場管理還是要有一番作為，而不是完全放任，建議盡量線上會議，減少人員跨部門調派，減少共餐機會，茶水間更需要適度管理，且因應部門人力可能被匡列，勢必要有分流支援備案。

二、民眾生活：

1. 場所有所選擇

不用為了疫情而把自己關到發瘋，但是還是要減少頻繁的去複雜場所（夜店、陪侍場所）會更好；此外日常需要去的健身房、菜市場，請一樣堅持戴好口罩。

2. 確保自己打好三劑

就算打了三劑，也許還是會被感染或傳染給別人，但較不會重症，且打完三劑可以減少病毒複製、縮短病程，所以可以降低整體傳播幅度。

3. 不要囤物

未來隔離天數只會縮短、不會增長，因此不需要搶資源，而且現在都有外送平台，藥物也有社區藥師配送，可好好利用這些資源。

4. 有孩子的家庭，尤其是還沒打與無法打疫苗的孩子是開啟居家隔離時的重大挑戰

由於小孩無法精確表達症狀，使得居家監測困難，建議兒童若高燒超過38度一天以上、有抽蓄等嚴重狀況，要積極聯繫，在政府建立暢通聯繫管道作業之前，請務必聽兒科醫師的指示。

三、關於篩檢

台灣疫情不太容易像香港往高死亡率發展（累計每百萬人有2000人死亡），隨著疫苗覆蓋率提升，比較可能像紐西蘭（累計每百萬人約僅110人死亡），由於PCR量能追不上染疫速度，未來將變成自己快篩連篩兩次，就直接算確診，由於篩兩次幾乎無偽陽性的可能，因此定序也已經不是這麼重要了。