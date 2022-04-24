根據一份最新民調，衛福部部長陳時中滿意度有63.9%，且有66.5%的人認為沒有必要撤換他，讓《美麗島電子報》董事長吳子嘉驚呼，看見這個民調會昏倒。網友回應表示，「出來選舉就知道了」、「看下去吧！」

吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中表示，根據《美麗島電子報》4月國政民調問到「陳時中帶領團隊制定新冠肺炎的防疫政策和表現」，有63.9%的人滿意、33.0%不滿意；「若未來幾月確診暴增、疫情快速擴散，有無必要換掉陳時中」，則有66.5%的人認為沒有必要、26.7%的人認為有必要。

針對該民調結果，吳子嘉驚訝道，看見這個民調會昏倒，陳時中做得那麼爛，滿意陳時中的人居然有63.9%，還有66.5%的人認為沒有必要撤換他，怎麼可能會有這種事情？

對此，PTT網友表示，「出來選舉就知道了」、「選總統阿」、「厲害了我的黨」、「那麼開心，出來選啊」、「罵歸罵，保台口號喊出來，選票自動歸隊」、「看下去吧！」