根據一份最新民調，衛福部長陳時中滿意度有63.9%，有66.5%的人認為沒有必要撤換他。對此，資深媒體人韋安透露，有一位民調專家告訴他，藍綠批評對手陣營的防疫指揮者，民眾都不會太認可。同時，他認為這波疫情會延續2至3個月，「陳時中應該在7月左右，等疫情告一段落，宣布參選。」

吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中表示，《美麗島電子報》4月國政民調針對「陳時中帶領團隊制定新冠肺炎的防疫政策和表現」進行調查，結果顯示有63.9%的人滿意、33.0%不滿意；「若未來幾月確診暴增、疫情快速擴散，有無必要換掉陳時中」，則有66.5%的人認為沒有必要、26.7%的人認為有必要。

韋安23日晚間在臉書發文表示，自己昨天和一位民調專家聊天，對方說藍綠批評對手陣營的防疫指揮者，民眾都不會太認可，今天《美麗島電子報》的最新國政民調，陳時中的滿意度還是有60幾趴。

韋安指出，沈富雄批評陳時中的防疫政策，陳主動打電話給沈，聊了（解釋）幾十分鐘，這就是陳厲害的地方，願意接受指教，不過沈富雄從談話中，猜不出陳時中何時會宣布參選。

韋安認為，從疫情的發展來看，這波Omicron一般持續3個月，應該還會延續2到3個月，陳時中應該在7月左右，等疫情告一段落，宣布參選。至於外界對陳時中防疫表現的批評，只要沒有出現天大的亂子和失控，對陳的民意支持影響應該不會很大。就像前陣子陳被爆餐會脫罩嗨唱一樣，畢竟陳的表現沒有功勞也有苦勞，「他還是民進黨最強人選。」