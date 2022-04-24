國內24日新增本土病例5092例，單日確診突破5千大關，再創新高，對於指揮官陳時中推估，國內最高峰會到單日4.5萬人確診，引起PTT網友熱議，有不少人認為，單日確診是否破萬，最重要的一件事應該是篩檢量，還有人直呼，5000多只是表面，實際數字不敢想像。

首揭疫情高峰日增4.5萬確診 陳時中：最多500萬人染疫

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5092例，包括新北、台北、桃園共3縣市確診人數都破千，桃園因為和碩科技出現群聚，一口氣就增加了1071人，目前全國共有7萬9千多人居家隔離中。

有網友在《PTT》表示，今天本土正式突破5000例大關，中症增加10人、重症1人，過去一周每天確診數開始破千之後，數字就下不來了，好奇詢問大家，到月底前還有6天，是否真的會達到每日破萬人確診的狀況？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「明天6000多啊」、「平均五天翻一倍啊」、「我是覺得會破萬」、「5月初有機會破萬」、「一定的啊，又沒禁內用」、「每天新聞都穩定加一千」；不過也有人說「已經無感」、「破萬有差嗎？」。

此外，有不少人質疑政府只剩下報數字的功能，認為單日確診破萬的關鍵，其實是在於篩檢量能否提升，直呼「這只是剛開始」、「5000多是表面數字，實際我不敢想」、「篩檢量還是那麼低，X都兩年多了」、「破萬？？沒那個篩檢量破個頭啦」。