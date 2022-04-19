民進黨立委林靜儀昨天在臉書貼文，質疑中市忠明國小期中考命題置入行銷台中市長盧秀燕。台中市政府今天回應表示，不可能干涉學校出題；忠明國小則澄清指出，該科目的學習主軸「家鄉的機構與組織」、「家鄉的交通」、「家鄉的人口」等，命題老師引用媒體相關報導，結合「台中學」概念，造成各界疑慮深感抱歉。

「真的不用這樣啦！出題老師」林靜儀昨天晚間在臉書貼文，附上台中市忠明國小四年級社會科考卷，質疑命題老師很「愛戴盧市長」，在考題上置入行銷，引發家長及學生反感。

對此，台中市教育局回應指出，市府與教育局保持教學自由，不會、也不可能去干涉學校考試出題類型，將再提醒各校注意。

忠明國小則澄清指出，四年級社會科的學習主軸在於「家鄉的機構與組織」、「家鄉的交通」以及「家鄉的人口」。命題老師結合新課綱素養導向學習、「台中學」的概念，引用媒體報導涵蓋氣候、交通、地理位置及經濟等資料作為命題文本，若造成孩子、家長及社會的疑慮，深感遺憾，未來命題會多方涉獵不同文本，符合多元社會動態。