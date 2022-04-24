週六俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，國內情報機構引述遭俘虜烏士兵的供詞稱，由20人組成的英國特種部隊「空降特勤團」（SAS）正在烏西城市利維夫（Lviv）協助參與作戰抗俄。今日傳出普丁已下令底下偵查委員會（IC）展開調查，該組織有「普丁私人中情局」的美名，要查出西方國家是否暗中闖入地盤撒野，不過目前尚不清楚偵查委員會會採取哪些措施調查。

根據投降的烏克蘭士兵向俄羅斯聯邦偵查委員會(Investigative Committee of Russia)提供的情報指出，至少有2組來自英國的空降特勤團（SAS）共20位成員，加上幾位軍事游擊專家正在烏西大城利維夫（Lviv）培訓烏軍抗俄作戰。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯總統普丁已經下令展開調查，要查出西方國家加入戰爭的證據。開戰初期，普丁早已警告世界各國切勿妨礙俄的軍事行動，否則必定付出慘痛代價。

SAS是英國陸軍的一支特種部隊，主要由三個團組成，執行的任務包括反恐行動、人質搜救、暗殺等等，是世界上公認最有潛力發動恐怖攻擊的軍隊之一。消息人士指出，「SAS不是普通的特種部隊，他們是知識份子，組織中有思想家、教授，還有在各領域表現傑出的專家。」據悉他們被派往烏克蘭協助烏軍作戰技能和進攻效率，有些人甚至會偽裝成醫療人員，穿梭在戰區協助烏克蘭士兵。