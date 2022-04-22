據英國每日電訊報(The Daily Telegraph)報導，殼牌(Shell)正與中國數家企業進行談判，討論殼牌出售與俄羅斯天然氣合作計畫持有股份的相關事宜。

據該報紙揭露，殼牌正與中國國有公司，包括中海油(CNOOC)、中國石油天然氣集團(CNPC)、中石化(Sinopec)進行聯合談判，討論殼牌對液化天然氣合資企業Sakhalin-2的27.5%持股問題。

Sakhalin-2主要由俄羅斯天然氣工業(Gazprom)所控制和營運，該合資專案的其它股東還包括日本三井株式會社和三菱集團。

報導稱，與中企的談判包括將持股出脫給其中的一家公司，或可能是兩家或三家。殼牌也不排除將股份賣給中企以外公司。

相關公司都沒有對該新聞報導提出評論。

殼牌早於二月表示，在收緊對俄羅斯制裁之後，將退出俄羅斯所有業務，包括Sakhalin-2的液態天然氣工廠。殼牌也在本月指出，退出俄羅斯將導致公司減損50億美元。