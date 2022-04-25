針對媒體報導指稱鴻海(2317)集團因員工確診，位於中國大陸昆山的2座工廠已暫時停工，鴻海對此說明，暫時停工的廠區為旗下鴻騰(6088.HK)昆山廠區，由於先前已將生產調配至備援廠區，主要產品為於海外出貨倉的存貨水位尚足以支應，故對公司業務影響有限。

美國聯準會主席鮑爾「放鷹」，市場對升息速度及幅度預期驟升，使美股四大指數上周五全面重挫，台股周一同步反應利空，加權指數重挫近400點。鴻海股價開低挫跌2.9％至100.5元，為近1個半月低點、回測百元關卡支撐。

南華早報周一報導，由於廠內出現新確診病例，鴻海集團位於昆山北部的電發、富弘2座工廠已暫時停工。鴻海在昆山共設有4個製造園區，而電發、富弘2座工廠自20日起便停工迄今，所有員工都被要求留在宿舍。

對此，鴻海表示，報導所稱暫時停工的2座工廠，為集團旗下鴻騰昆山廠區。鴻騰發表聲明表示，鴻騰FIT昆山廠區配合當地政府疫情防疫工作，目前仍暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。

鴻騰指出，由於先前已進行生產調配至備援廠區，廠區主要產品位於海外出貨倉的存貨水位尚足以支應，因此對公司業務影響有限。公司亦同步啟動園區內全員核酸檢測等防疫措施，以保障員工的生命安全與身體建康。