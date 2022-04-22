《半導體》京鼎昆山子公司停工 估影響4月產量3成 08:292022/04/22 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 半導體及自動化設備廠京鼎(3413)公告，子公司昆山富曜半導體因配合當地政府防疫政策，自21日起暫時停工至27日，實際復工時間待當地政府通知，預計4月產量將因此減少達約30％、全年產量減少約2.4％。 京鼎表示，針對上述損失產量，將透過員工加班及外包產能調配，來彌補產能減少損失。同時，公司採取封閉式管理及核酸篩檢，以維持公司環境安全與員工健康，並持續密切注意疫情發展、及時採取應變措施。 亞德諾半導體 致力推動氣候策略 《類股》減「唐」嚇跑法人 鋼鐵翻紅無力 #半導體 #京鼎 #4月 #產量 #損失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 成大未來智慧工場 打造高階產學整合 04:102022/04/22 產業特刊 特斯拉 首季獲利創新高 04:102022/04/22 財經要聞 穆斯克：上海廠復工 Q2產量可與Q1持平 04:102022/04/22 財經要聞 《鋼鐵股》甩外資4連賣 春源填息路順風 11:182022/04/21 財經 台灣永續能源研究基金會董座簡又新：讓地球蒙難的2022年 04:102022/04/22 產業特刊 高雄那瑪夏水蜜桃 減產價高破紀錄 04:102022/04/22 生活新聞 《產業分析》電動車扮推手 車用化合物半導體時代來臨(5-1) 12:182022/04/21 財經 觀念平台－全球產業重組中的台灣方案 04:102022/04/22 專題周報 特斯拉營運靚 PCB鏈續沾光 04:102022/04/22 證券．權證 1分鐘讀財經》台海若開戰 張忠謀點破老美驚恐1事 08:282022/04/22 財經 南臺科大人才輩出 半導體產業喜愛 04:102022/04/22 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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