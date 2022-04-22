半導體及自動化設備廠京鼎(3413)公告，子公司昆山富曜半導體因配合當地政府防疫政策，自21日起暫時停工至27日，實際復工時間待當地政府通知，預計4月產量將因此減少達約30％、全年產量減少約2.4％。

京鼎表示，針對上述損失產量，將透過員工加班及外包產能調配，來彌補產能減少損失。同時，公司採取封閉式管理及核酸篩檢，以維持公司環境安全與員工健康，並持續密切注意疫情發展、及時採取應變措施。