新冠疫情持續升溫，全台本土確診病例與日俱增，今（23日）更創下4126例新高紀錄；近期多間科技廠爆出群聚感染，華盈電子晚間發布重訊，證實有員工PCR檢測呈現陽性，接獲通知後立即進行疫調、檢測及廠區清消。

華盈晚間公告，接獲員工通報因身體出現不適症狀，使用快篩呈陽性後，前往醫院進行PCR檢測也確認為陽性。

華盈強調，公司於國內疫情日益嚴峻時即展開分流居家辦公，並在接獲通報後立即進行疫調、檢測及清消等措施；華盈補充，該事件對公司整體營運無重大影響。