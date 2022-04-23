新冠疫情持續升溫，全台本土確診病例與日俱增，今（23日）更創下4126例新高紀錄；近期多間科技廠爆出群聚感染，華盈電子晚間發布重訊，證實有員工PCR檢測呈現陽性，接獲通知後立即進行疫調、檢測及廠區清消。
華盈晚間公告，接獲員工通報因身體出現不適症狀，使用快篩呈陽性後，前往醫院進行PCR檢測也確認為陽性。
華盈強調，公司於國內疫情日益嚴峻時即展開分流居家辦公，並在接獲通報後立即進行疫調、檢測及清消等措施；華盈補充，該事件對公司整體營運無重大影響。
新冠疫情持續升溫，全台本土確診病例與日俱增，今（23日）更創下4126例新高紀錄；近期多間科技廠爆出群聚感染，華盈電子晚間發布重訊，證實有員工PCR檢測呈現陽性，接獲通知後立即進行疫調、檢測及廠區清消。
華盈晚間公告，接獲員工通報因身體出現不適症狀，使用快篩呈陽性後，前往醫院進行PCR檢測也確認為陽性。
華盈強調，公司於國內疫情日益嚴峻時即展開分流居家辦公，並在接獲通報後立即進行疫調、檢測及清消等措施；華盈補充，該事件對公司整體營運無重大影響。
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