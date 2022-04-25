疫情持續延燒，全台有高達8.7萬人居家隔離，一名確診女大生居家隔離想念海底撈的美味，在店家google評論留言「跟我說聲加油好嗎？」，結果店家不但暖心回覆，店長還親自傳關懷簡訊，超暖舉動讓讓女大生大讚：太值得繼續用新台幣支持了！

一名女大生在Dcard發表《我確診了…海底撈竟然…》一文，表示確診在家關到快瘋掉了，想念可以出門享用美食的時光，於是在海底撈某分店留google評論：「我很慶幸兩個月前有吃到海底撈。確診了好想吃海底撈，甚是想念，好想花錢沒地方花。跟我說聲加油好嗎？」。

結果當天店家立刻回覆留言，請原PO多休息趕快好起來，並請原PO提供聯絡方式。原PO私訊粉絲專頁後，立刻收到店長關懷的簡訊，還表示要寄自主小火鍋給原PO。

超暖舉動讓原PO大感動，她認為：「送東西是另外一回事，但我感受到他們真心在關懷每一位顧客，這麼好的店真的太值得繼續用新台幣支持了」。

眾多網友看完也紛紛回應：「好暖」、「服務也太好」、「太感人了吧」、「有這樣的服務員你會不心動嗎！」、「他們有感動案例可以寫了」、「沒吃過海底撈，但看了一堆海底撈很暖很會做生意的文章，之後一定要去吃看看」、「我有次心情不好，臉很臭去吃海底撈，店員居然送我香氛花瓣，上面還附小卡片，卡片是店員幫我加油打氣的話，還附註每天都要開心過喔！真的是一家超棒的店」。