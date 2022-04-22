蘇州昆山地區因部分地區仍有疫情，持續進行封控管理，不過部分已復工的重點企業及列入配套企業的廠商並未受到影響，持續復工生產中，連接器廠凡甲(3526)也公告自4月21日起逐步復工生產，據多家復工台廠表示，目前生產及物流較上週已明顯改善，不過要全面恢復可能要等到5月。

繼上海之後，蘇州昆山地區亦自4月20日起陸續復工，第一批復工為當地產業供應鏈重點企業及關鍵配套企業白名單共1696家，不過才復工又傳出某些大廠配合當地政府防疫政策延後復工，令市場擔心昆山地區復工進度不如預期。

據了解，此次昆山復工審核，除了當地重點企業及關鍵配套企業優先，無疫企業亦須搭配無疫社區，也就是不僅工廠員工無確診，廠區所在的社區也必須7天無確診，據了解，多家已拿到核准復工的PCB等零組件廠均持續復工生產，出貨也較之前順暢，並未出現復工後又被迫暫時停工情況。

當地順利復工廠商猜測，部分廠商復工又停工，或是拿到核准未復工，可能是缺料無法生產、廠區員工或廠區所在社區有確診者，實際狀況只能向當地政府查詢了解，蘇州昆山依疫情管控逐步復工政策並未改變，只是目前復工並非全面恢復，預期生產要恢復正常必須等到5月以後。

儘管昆山地區復工腳步緩慢，但因PCB個股股價跌幅已深，今天盤中股價雖然走弱但未探底，有望逐漸擺脫停工利空。