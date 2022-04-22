強勁企業財報，推升歐股升至近兩個月高點。法國股市表現優異，法國總統馬克宏即將在本周日的大選迎戰極右派的勒龐(Marine Le Pen)，馬克宏目前在民調中領先。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲1.47點或0.32%，為461.57點。

法國CAC 40指數在周四創下近三周新高，收盤上漲1.4%。最新Elabe為BFM電視台所做的民調顯示，馬克宏有望贏得大選。

瑞銀的全球財富辦公室首席經濟學家Dean Turner表示，馬克宏的勝選對市場影響可能不大，他被視為有(政策)持續性的候選人。馬克宏的勝選可能會讓法國資產和單一貨幣出現溫和的反彈；而勒龐的勝選可能帶來更大的變化，她在法國國內的政策轉變空間有限，但她的歐盟政策將有一些隱憂。

在企業財報方面，食品大廠雀巢和工業工程廠ABB在公布樂觀財報後，股價皆大漲，為大盤提供最大的助力。

時尚集團LVMH大漲1.7%；該集團老闆Bernard Arnault說，公司今年的前景，至今為良好。

礦業股下跌2.3%，抑制了大盤漲幅。英美資源(Ango American)大跌8.8%，該公司第一季產量年減10%，並下調全年財測。

Equiti資本市場分析師David Madden說，儘管有債息上升、烏克蘭戰爭、市場猜測利息上升等不利因素，然股市正在走高，市場對歐股信心廣泛地在上升。

歐股本周有望升0.5%，並抹去上周的0.3%跌幅。在預期歐洲央行升息下，本周銀行股表現最好。

歐洲央行副行長Luis de Guindos周四表示，央行可能在七月結束資產購買計畫，並在同一個月份，或是九月或稍後升息。

貨幣市場正以七月升息20個基點來進行定價，到2022年底累計將升超過70個基點。

荷蘭塗料廠Akzo Nobel大漲6.6%；售價的提高，協助該公司獲利強勁。

義大利油田平台建商Saipem升11.8%；該公司第一季核心獲利成長65%，優於預期。

芬蘭工業廠Metso Outotec公佈首季較高的訂單表現後，大漲11.4%。