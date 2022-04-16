台灣疫情升溫，昨新增1209例本土個案之際，南韓宣布18日起將解封降級，防疫指揮官陳時中認為南韓方向正確，民眾黨立委蔡壁如認為，目前看來政府打算清零與共存並行，然後走一步算一步，但政府面對可能激增的確診數，應要說明接下來防疫措施，她更呼籲陳時中，不能為了維持自己的民調，一直保持曖昧。

蔡壁如今指出，總統蔡英文說「新台灣防疫模式」，要在清零和共存間取得平衡，但是昨天防疫指揮官陳時中認為，南韓宣布解封降級方向正確，似乎看來像是清零與共存並行，然後走一步算一步。在疫情下保有經濟的正常發展是中央的美意，但說到各級學校停課標準，中央又說授權地方決定，讓地方政府各自為政，美其名是授權，但說穿了，是整個疫情中心的不負責任、沒有承擔。

隨著確診數字的不斷攀升，蔡壁如直言，政府開始宣導，輕症居家隔離就好，但如果輕症者突然變重症，行政流程上的指引又是什麼？現在在宣導一個觀念：小孩確診不用擔心，但同樣的，是不是也應該跟社會大眾講清楚，雖然機率很低，但孩童一旦確診，病程都很快，該怎麼辦？

蔡壁如稱，隨著昨確診數破千，就算接下來出現「成千上萬」也是不無可能。面對「成千上萬」的確診數，她要呼籲陳時中，不能為了維持自己的民調，一直保持曖昧。如何防疫要講清楚、防疫APP如何強制下載？也請講清楚，不要太曖昧，不要讓人民無所適從、寸步難行。