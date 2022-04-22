檢測族群短線飆漲後，獲利賣壓出籠，再加上3000萬劑進口快篩試劑即將抵台，檢測族群回檔修正，泰博(4736)、寶齡富錦(1760)、ABC-KY(6598)全數收黑，跌幅在2~3%左右，不過，長興(1717)挾著抗原快篩獲食藥署緊急使用授權5月即可出貨利多，股價收在漲停板40.45元。

台灣本土疫情持續升溫，家用快篩試劑供不應求，中央流行疫情指揮官陳時中表示，最快在月底前會有3000萬劑抵台，其中月底有亞培試劑約759萬劑到貨，羅氏5月2日也會有2100萬劑到港。

泰博將在今年初添購的快篩機台已在近日上線，單班月產能1200萬劑，6月底月產能可望至3000萬劑，4月出貨量有機會上看800~900萬劑，5月中還會有1~2台機台到位，6月中可望再增加4台。

國內疫情由於Omicron快速傳播而確診數遽增，疫情指揮中心日前公告透過家用快篩做疫情控制及居隔管制，長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑後續將布局國內通路並供企業採購，目前積極進行產能調配，相關原物料已於月底前陸續到貨，預計五月即可出貨家用快篩。