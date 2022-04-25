台灣疫情嚴峻，昨(24)日確診人數已突破5000人。台股今日重挫近400點，不過，藥局、檢測族群仍然逆勢抗跌，個股紛紛揚升。分析師指出，這兩類和前兩年口罩族群狂飆走勢差不多，都是市場有需求又有題材面的加持，想要挑選個股，留意4月營收能夠有表現的公司，但需要小心避開只有題材想像空間卻無法做出營收貢獻的個股。

國內疫情不斷增溫，民眾對藥品、保健食品及血氧機等醫材需求高漲，可望帶動藥局股營收表現，杏一(4175)、大樹(6469)上週5個交日漲幅累計分別達32.13%、20.37%，今日股價續強，漲幅在4~2%不等，預期台灣疫情短期內仍將居高不下，營運動能強勁，法人樂觀看待4月營收表現。

檢測族群短期表現十分強悍，近日因漲多，股價表現空間受限，今日泰博(4736)、寶齡富(1760)等勉強守在平盤上方。台灣政府成立國家快篩隊，提高檢測廠商產能利用率，雖然價格下降，不過，依台灣目前疫情高燒的現況來看，需求量能十分的高，對廠商的業績來說，還是有不少的挹注，法人預期，相關供應鏈4、5月營收可望跳增。

泰博為擴增產能會暫停大部分的其他品項的生產線一週，全力支援生產快篩，並於4/23起每日供應20到30萬劑，未來一週供應約200萬劑。公司與各大通路協商後再次拉大降幅，福爾威創抗原快篩終端售價於4/25起五入裝每劑再降至195元，1入裝每劑200元；第二階段跟第三階段的調降維持不變，5/5起五入裝每劑再降至190元，1入裝每劑200元；5/25起五入裝每劑170元，1入裝每劑180元。

另外，頻率元件廠台嘉碩(3221)子公司嘉碩生醫代理韓國COVID-19 Ag抗原快篩產品已獲衛福部食藥署核准專案輸入，除取得原廠GenBody公司授權台灣經銷，並已陸續取得各地快篩站及多家醫院、診所、產業協會、公司企業合作意向。