美國聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，使美股周四開高走低，亞股周五表現同步偏弱。台股加權指數早盤開低挫跌逾百點，一度重挫204.08點失守「萬七」，隨後在傳產及金融股回神拉抬下有所收斂。櫃買指數則開低走低，鄰近尾盤跌幅一度擴大至1.65％。

終場加權指數下跌102.86點或0.6％、收於17025.09點，成交量小增至2682.02億元。但本周仍小漲20.91點或0.12％，周線翻紅終止連3黑。櫃買指數終場下跌3.35點或1.62％、收於203.51點，為1個月低點，成交量增至708.69億元。本周下跌0.39％，周線連3黑。

盤面類股由電器電纜股漲近2％領軍，金融及航運股分漲近1.3％及1％撐盤，紡纖股漲0.6％、其他電子、通信網路、造紙、觀光小漲。電子零組件股重挫2.7％，成交量較大的電子股及半導體股分跌1.5％、1.3％，貿易百貨、電機機械、玻陶股齊跌近1％，表現明顯偏弱。

權值股中玉山金(2884)及中信金(2891)漲近2.5％、富邦金(2881)漲逾1.7％，長榮(2603)、陽明(2609)、兆豐金(2886)、合庫金(5880)齊揚逾1％，鴻海(2317)及國泰金(2882)漲近0.5％。電子股明顯疲弱，台達電(2308)跌近2.8％，聯發科(2454)及台積電(2330)分跌1.6％及1.2％。

分析師認為，聯準會主席鮑爾釋出加速升息的鷹派言論，推升美債殖利率上漲，壓抑美股及科技股表現，「萬七」關卡仍為多空必爭之地。今日買盤作價拉抬金融股及傳產航運三雄、支撐指數的態勢明確，但也對整體電子股表現產生相當程度的資金排擠效應，

從技術面觀察，分析師指出，台股底部有撐、且KD低檔交叉，待突破均線糾結後，有望形成W底重返上升軌道。不過，由於國際政經變數多，加上通膨隱憂，資金輪動快速，短期仍將呈現震盪整理格局，季線以上反壓較大。

展望後市，由於美股重量級科技股財報陸續登場，市場觀望氣氛濃厚，台股成交量尚未顯著回升，短線暫視為跌深反彈，操作上仍應謹慎。可留意成交量能否突破3000億元攻擊量，作為判斷盤勢強弱的轉折因素之一。