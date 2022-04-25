匯豐證出具最新台股策略報告，維持「中立」，目標價為仍高達19,140點。匯豐點名的最青睞「買進」個股包括:研華(2395)、亞泥(1102)、長榮(2603)、豐泰(9910)、廣達(2382)、台積電(2330)、緯穎(6669)。

今年以來受到FED鷹式升息及疫情封城造成的斷鏈疑慮，科技偏弱整理。今年以來，科技股的表現仍遜於非科技股，雖然第一季科技股的營收表現仍然強勁，數字優於預期。

匯豐證對於科技股的看法，一、第二季要留意中國大陸的封城，對消費者科技需求的衝擊；二、科技業是否會出現新一輪的調降財測的行動。三、而較好的消息是，今年以來，新台幣兌美元貶值了逾5%，這應該會為以出口導向的科技業提供喘息的機會。

儘管逆風因素很多，但匯豐證仍認為，下半年科技業在5G、HPC和EV等題材下，其獲利和股價表現可望出現逆轉勝。匯豐證券認為，台股享有的長期結構性題材依然完整，像是企業獲利穩健、晶圓代工產能吃緊、評價不算太高等，同時，民間消費與投資的復甦，也將支持台灣經濟表現。

市場預期今年台股獲利年增約可達5.3%，估值看起來並不特別貴。台股本益比當前約在12.9倍，低於5年均值約14%；此外，台股的平均殖利率約4%，在除日本以外的亞股中排名第二。