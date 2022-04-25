韓股周一出現近7周來最大單日跌幅；投資人擔心美國大幅收緊貨幣政策，以及中國經濟放緩跡象。韓元跌至兩年多來的最低位，基準債券殖利率也出現暴跌。

周一南韓KOSPI指數收跌47.58點或1.76%，為2657.13點。指數創下自3月7日以來的最大單日跌幅，也是自3月15日以來的最低收盤價。

三星證券分析師Seo Jung-hun表示，美聯準會轉向鷹派立場的力度加大，以及人們擔心中國會採取更多的新冠封鎖措施，拖累了市場走低。

南韓央行將在周二公布第一季GDP資料。隨著為阻止新冠病毒肺炎傳播而實施的限制措施，對消費者支出踩了剎車，經濟成長可能明顯放緩。

SK生物科學漲6.6%，該公司表示，新冠疫苗的試驗顯示，其預防感染的有效性高於阿捷利康(AZ)的疫苗。

外資在主板上淨賣出了7.334億韓元(約5.8647億美元)的股票。

韓元跌至2020年3月以來的最低水準，韓國外匯管理局對匯市動盪發出口頭警告。

韓元收於1249.9韓元兌1美元，較前一交易日下跌0.86%，為2020年3月24日以來的最低水準。