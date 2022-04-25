5月報稅季將登場！再加上美股上周五跳水，台北股匯今早雙殺，台北外匯經紀公司新台幣匯價一早開盤就貶破29.3元；台股集中市場一開盤跌破「萬七」，盤中再跌逾300點。新台幣匯價今創逾1年7個月新低，台股盤中創去年10月以來新低。

科技股中，聯電(2303)、聯發科(2454)和力旺(3529)、台達電(2308)等股價表現均不如大盤，統一投信表示，第2季本就為電子淡季，股市預期將持續區間震盪。但隨著企業第一季財報公布，仍會有表現亮眼的個股脫穎而出。由於產業特性，台股與美股為供應鏈上下游，具備連動關係。若美股財報亮眼或展望獲得市場認同，也有機會帶動台股相關企業表現。

統一投信表示，股市區間震盪時，是「定期定額主動型基金」最好的時機。透過形成微笑曲線，定期定額能逐步攤平成本。不擇時的特性，也有效幫助投資人達成長期投資目標，股市劇烈震盪時不被甩出船外。雖然今年全球股市面臨各種挑戰，指數空間有限，但個股仍存在不少投資機會，這時經理人的選股功力，會是績效的關鍵。透過專業團隊與優秀經理人的主動選股，即便大盤震盪，也有機會帶給投資人更加優渥的報酬。

永豐投顧分析，雖然多項利空陰霾無法散去，但外資持有台股比例已降至40.87％，接近2020年疫情時最低點的40.43％，且外資賣超金額已把2009年以來的買超都賣光了，目前台股殖利率逾4％，本益比約為12.4倍，投資價值已浮現，科技股1Q財報佳，只是國際系統風險未除，資金不易進駐，只要烏俄戰事不惡化，則目前已在測底階段。