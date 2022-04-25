美國聯準會鷹派言論重挫美股，牽連台股今天跌至半年新低；國安基金信心喊話，台股基本面好、經濟暢旺且通膨沒有美國嚴峻，國內確診者多為輕症，台股目前「沒有理由悲觀」，後續會持續密切觀注。

美國聯準會（Fed）示意將加速緊縮貨幣政策，美股上週五重挫近千點；台股今天早盤跳空開低後一路探低，加權股價指數終場下挫404.19點、跌幅2.37%，收在16620.9點，為半年以來新低。

國安基金官員今天表示，美股重摔一定有漣漪效應，亞股今天一片綠，歐股也不樂觀；儘管台股與世界主要股市連動，但強調台股基本面好，跌幅相對輕且台灣進出口動能暢旺；至於本土疫情部分，確診數雖高，但輕症、無症狀者占絕大多數。

此外，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）鷹派言論重挫美股，不過國安基金官員指出，台灣央行總裁楊金龍已表態不會跟進聯準會等幅升息；整體而言，台灣情況相當穩健，台股「沒有悲觀的理由」。

國安基金官員指出，天天密切關注相關動態，目前仍須注意的主要因素包含俄烏戰爭影響繼續盤旋，美國通膨壓力不減，有迫切升息需要；再者，中國疫情又起，上海與台商重鎮昆山、蘇州封城，物流運輸、工廠生產卡關，全球供應鏈進而受到衝擊。

至於官股券商動向，國安基金官員強調，官股有自身操盤團隊，會自己評估、考量進出場，外界認為官股護盤，但仍須區分清楚是經紀還是自營部位的交易。