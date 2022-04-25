小編今天（25日）精選5件不可不知的國內外財經大事。外資圈人士說，目前吹皺市場一池春水的最大變數。美股四大指數22日全面重挫，道瓊指數崩跌近千點、下挫2.82％，費城半導體、S&P 500、納斯達克指數跌幅也都在2～3％之間；台股期貨電子盤22日晚間跌逾300點，預先替台股25日開盤埋下壓力源。今早開盤的日股大跌近2%，韓股相對有撐下跌不到1%。

【1】國安基金信心喊話挺台股

聯準會（Fed）鷹派升息說，引發美股道瓊上周五重挫近千點，投資人憂心台股25日開盤恐重挫。國安基金官員24日對台股三大信心喊話：一、台股平均殖利率全球第一，基本面強；二、近幾周來美股大跌並未引發台股同等跌幅反應；三、台灣通膨問題並未像美國通膨那麼嚴重。

【2】美加速升息又添亂 外資：對台股要多點耐心

外資圈人士說，目前吹皺市場一池春水的最大變數，在於Fed可能更為激進，根據芝加哥商業交易所FedWatch數據，市場咸認Fed於5月將升息2碼，但關鍵的是，原本預期6、7月各升息2碼，變得更加激進，6月現有高達七成的機率可能一次升息3碼，造成美股重挫，全球股市也難置身事外。

【3】15檔高殖利率 價差股息兩頭賺

美聯準會（Fed）「鷹聲嘹亮」，市場預估5、6月Fed各升2碼的機率已達100％，加上本土新冠肺炎確診人數居高不下，內憂外患使市場避險情緒高張，台股22日一度重挫逾200點，高殖利率族群依舊是資金避風港。

【4】和碩3大廠停工 4月營收恐明顯下滑

和碩龜山廠移工發生大規模群聚染疫，和碩表示，龜山廠已經按照指示停工五天並全面消毒，預計對全年產量與合併營收影響性小於0.1％。雖然以全年的角度來說龜山廠暫時停工影響有限，但短期來看龜山廠產品平均出貨單價高，加上對和碩營收貢獻度達6成的上海廠、昆山廠停工已近兩周，至今還看不見盡頭，4月營收明顯下滑恐怕難免。

【5】日圓年底恐下探140 加劇美債拋售潮

近日來，美元指數接連刷新2020年3月以來高峰，日圓兌美元匯率則不斷觸及20年來低谷。分析師看年底下探140日圓，並且警告日圓急貶將迫使日本投資人削減外國債券部位，不利美債後市。