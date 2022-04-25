今年以來，市場利空消息頻傳，相較去年第一季對經濟復甦的期待，今年股市氣氛較為低迷。但根據投信投顧公會最新公布的資料，投資人定期定額的熱度不減，甚至還有加大的趨勢。今年一二月出現假期導致的扣款遞延，使前三月定期定額扣款數據起伏不定。若以第一季月平均數據來看，投信基金定期定額仍保持增長趨勢。今年第一季，全市場定期定額平均月扣款金額達到55.75億元，平均月扣款人數約56.36萬人，平均月扣款筆數96.16萬筆。與去年同期相比，增幅分別達到1.57%、3.93%及4.6%。

定期定額的持續增長，顯示在股市不確定性高的背景下，為了嚴控投資風險，投資人對定期定額策略的重視度大幅上升。同時，由於指數空間壓縮，投資人更加信任主動式基金能透過靈活操作，繳出比指數更加亮眼的績效。

在定期定額市場中，投資人對品牌的信賴度相當明顯。其中，統一投信仍保持全方位領跑地位。今年第一季，統一投信定期定額平均月扣款金額、人數及筆數，分別為9.21億、9.48萬人及16.69萬筆，都為投信之首，持續蟬聯「三冠王」寶座。若與去年同期相比，統一投信平均月扣款金額、人數或筆數，也都保持增長趨勢，成長幅度分別達到12.35%、17.1%及20.48%。在前五大投信中，增幅也呈現領先，甚至遠超全市場平均。

第一季定期定額月平均扣款金額前五大投信，依次為統一投信，國泰投信，安聯投信，復華投信，元大投信等。