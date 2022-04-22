訊連(5203)公布第一季營收3.81億元，年增1.3％，本期淨利0.43億元，年增42.6％，每股盈餘0.55元。公司預計4月26日召開法說會。

訊連第一季營收小幅優於去年同期，營業利益0.19億元，年減22.1％，董事長黃肇雄先前表示，今年仍將擴大徵才及技術研發，相關費用支出會再提高，是本業獲利下滑因素。而第一季台幣兌美元匯率處於有利環境，過去訊連深受美元升值影響，第一季預期享有匯兌收益，推估是第一季整體獲利提升原因。

訊連預期營收占比近6成的三大成長型產品線，包含PC-Create、Mobile App、New Biz的營收可望保持雙位數年成長，並抵銷傳統PC OEM/ODD產品線的雙位數衰退，全年營收仍看增。轉投資玩美移動第三季掛牌後將在適當時機處分一些持股，也可望貢獻訊連獲利表現，並增加現金來投入產品及技術開發。