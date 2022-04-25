瑞士製藥廠羅氏(Roche)第一季銷售成長10%，優於預期，主要是獲益於美國對新冠肺炎快速檢測裝置，以及抗多發性硬化藥Ocrevus和抗血友病藥Hemlibra的強勁需求。
羅氏在周一表示，第一季銷售來到164.4億瑞士法郎(約171.7億美元)，高於去年同期的149.3億瑞士法郎，此也略高於市場共識預測的160億瑞士法郎。
診斷部門為公司令人驚喜的銷售表現提供了最多的助力。由於新冠肺炎檢測和心臟測試的使用增加，該部門銷售額增長了24%，達到53億瑞士法郎。
羅氏重申，預計今年經匯率調整的銷售將為持平或小幅成長，增幅將保持在個位數的低區間，也低於去年9%的增幅。
羅氏還重申，今年新冠肺炎藥物和診斷藥物的銷售，將減少約20億瑞士法郎，降至50億瑞士法郎左右。
第一季Ocrevus藥物的營收增加18%，達到14.5億法郎，Hemlibra藥物的銷售躍升30%，來到8.53億法郎，抵消了老牌抗癌藥Herceptin、Avastin和Rituxan由於更便宜競爭產品出現而造成的銷售下降。
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