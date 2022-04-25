盛群(6202)今(25)日舉辦法人說明會，公布第一季財報表現，單季營收19.18億元，比預期高，主要是因通路端提早拉貨、加上去年遞延訂單所致，盛群首季淨利年成長6成，每股賺2.27元，整體表現優於先前預期，堪稱有史以來最強第一季。

盛群第一季營收19.18億元、季成長2%、年成長31%，歸屬於母公司本期淨利5.12億元、季成長16%、年成長60%，單季每股淨利為2.27元。第一季毛利率51.5%，相較去年第四季減少0.8個百分點、相較去年同期成長3.3個百分點。

盛群第一季營收比重分配，整體微控制器IC營收佔79%，微控制器IC第一季出貨數量達2.01億顆，較去年同期成長2%。

庫存部分，盛群第一季存貨金額為9.9億元，相較去年同期5.45億元明顯增加，主要是因為去年同期市場處於嚴重缺貨的狀態，目前銷貨天數約97天、約3~4個月，屬於正常狀態。

另外，盛群董事會也通過，每股擬配發現金股利8.12元，盛群去年每股獲利9.04元，配發率近9成。盛群過去幾年的配發率都是100%，主要是因為以往都有自未分配盈餘提撥出來配發，去年因為獲利創高，故未提撥，加上後續大陸廈門子公司可能有擴產需求，會有資金需求。