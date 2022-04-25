現代汽車周一發布第一季財報，雖然原材料成本大漲，以及全球晶片長期短缺導致銷售下滑，但受惠於有利的匯率，現代汽車上季獲利仍然大幅成長19%，表現優於市場預期。

現代汽車第一季全球汽車銷量下滑近10%，該公司警告，受到中國幾個主要城市進入防疫封控，供應鏈中斷的情況恐將惡化。

與其他同業一樣，現代汽車藉由提高售價，來應付不斷飆升的原材料成本和採購晶片等物流成本，分析師預估該公司將進一步調漲汽車價格。

現代汽車公布今年第一季營收為30.3兆韓元，優於分析師預估的29.2兆韓元。營業利益為1.9兆韓元，優於分析師預估的1.6兆韓元。淨利年增19%，達到1.6兆韓元（約13億美元），優於分析師預估的1.4兆韓元。

該南韓最大汽車製造商在午後公布財報，周一股價收漲1%，但尾盤一度大漲4%。

現代汽車發布聲明表示，雖然銷量放緩，但休旅車和Genesis豪華車款銷售強勁、促銷減少，以及有利的匯率環境皆有助於提高營收。

今年第一季韓元兌美元貶值近7%，給該公司帶來豐厚的匯兌收益。

現代汽車在俄羅斯聖彼得堡的工廠自3月起停工至今，目前在俄國只銷售剩餘的庫存。現代表示，公司盼透過削減購車優惠和行銷費用，盡可能降低在當地的成本。現代執行副總裁Seo Gang Hyun在財報電話會議上表示，我們將考慮延後執行今年原定的投資計畫，也將考慮延後在俄國推出新車，以強化我們在當地的獲利能力。

現代尚未決定何時恢復在俄國的業務。目前還沒有任何一家大型汽車製造商宣布完全退出俄羅斯市場。