社群媒體平台Snapchat母公司Snap周四公布的財報好壞不一，盤後股價陷入劇烈震盪。該公司上季營收獲利均落後市場預期，雖給出了樂觀的用戶增長預測，但又警告供應鏈中斷和通膨可能持續打擊廣告需求。

周四盤後，Snap股價剛開始一度重挫10%，隨又反彈急升7%，目前小漲0.8%，報29.65美元。

Snap公布第一季營收年增38%，為10.6億美元，低於市場預估的10.7億美元。淨損年增25%，為3.6億美元。經調整後每股虧損2美分，不如市場預估的每股盈餘1美分。第一季平均每日活躍用戶數（DAU）年增18%，為3.32億個，略高於市場預估的3.3億個。

Snap預估第二季營收增長介於20%～25%，較第一季大幅放緩，且不如市場預估的成長28%。該公司預估其息稅折舊和攤銷前獲利（EBITDA）將介於收支打平至獲利5000萬美元之間。

此外，該公司預估第二季DAU為介於3.43億至3.45億個，優於市場預估的3.4億個。但Snap警告，通膨、勞動力短缺和其他經濟方面的挑戰，可能給公司營收帶來壓力。

財務長官Derek Andersen表示，俄羅斯在2月下旬入侵烏克蘭，幾天之後，大量廣告商暫停了廣告活動，雖然大多數已經恢復，但許多廣告商仍然擔心通膨和俄烏戰爭帶來的風險。

Snap是第一家發布季報的主要科技app公司，其業績表現可能使下周揭曉成績單的臉書母公司Meta Platforms與推特蒙上陰影。